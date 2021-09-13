Отопительный сезон стартовал в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отопительный сезон стартовал в Московской области. В течение нескольких дней тепло поступит в дома региона.

Как объяснил в ходе совещания с правительством Подмосковья министр энергетики региона Александр Самарин, специалисты начинают разгонять систему в связи с предстоящим похолоданием.

"Так как она инертная, прогреется дня через три, мы сегодня уже начнем пуск тепла для того, чтобы как раз при понижении температур в домах уже была комфортная температура", – сказал он.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявлял, что все жилые дома и значимые социальные объекты Москвы подготовлены к отопительному сезону.

По его словам, подготовка стартовала в мае. За это время специалисты провели гидравлические и температурные испытания на тепловых сетях, а также проверили и подготовили ТЭЦ, котельные, тепловые пункты и прочие инженерные сооружения.

Заммэра резюмировал, что подготовка к отопительному сезону была закончена в установленный срок – к 1 сентября.