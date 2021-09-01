Все жилые дома и соцобъекты Москвы готовы к отопительному сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Все жилые дома, а также значимые социальные объекты в столице подготовлены к отопительному сезону. Об этом заявил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Городскими службами к осенне-зимнему периоду подготовлены более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов... <...> Все запланированные мероприятия выполнены, они проходили в соответствии с графиком и были завершены к 1 сентября", – сказал Бирюков.
Заммэра напомнил, что подготовка начинается еще в мае, когда отключают отопление. За это время специалисты провели гидравлические и температурные испытания на тепловых сетях, а также проверили и подготовили ТЭЦ, котельные, тепловые пункты и прочие инженерные сооружения.
Бирюков уточнил, что к отопительному сезону готово свыше 17 тысяч километров тепловых сетей, 10,5 тысячи тепловых пунктов, 13 тысяч километров водопроводных и около 5 тысяч километров канализационных сетей.
Ранее заммэра сообщил, что в преддверии зимы в Москве идет ремонт дорог, мостов и тоннелей, в рамках которого планируется привести в порядок 2,8 тысячи объектов. В настоящее время работы завершены на 70%.
Всего предполагается обновить более 23 миллионов квадратных метров дорожного полотна.
"Это наш город": 92% объектов в Москве подготовлены к новому отопительному сезону
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