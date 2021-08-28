Ремонт дорог в Москве выполнили на 70%

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Работы по ремонту столичных дорог в рамках подготовки к зиме выполнены на 70%, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, все работы завершат в октябре.

"В этом году запланирован ремонт около 2,8 тысячи объектов общей площадью свыше 23 миллионов квадратных метров, в настоящее время работы выполнены на 70%", – отметил Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что работы проводятся в ночное время, когда ниже дорожный трафик. Бирюков добавил, что одна из задач – убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры, так как она может стать причиной ДТП.

Выполнены работы по ремонту участков Садового кольца, 1-й Тверской-Ямской улицы, ключевых вылетных магистралей – Ленинградского проспекта, Ленинградского, Варшавского, Каширского, Щелковского, Осташковского, Киевского и Новорязанского шоссе.

В настоящее время работы проходят на более 130 объектах, в том числе участках Боровского шоссе, Волгоградского и Ленинского проспектов, улиц Красная Пресня, Липецкая и Широкая, Братеевском мосту.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что после завершения укладки асфальтобетонного покрытия будут нанесены осевые линии дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, спустя десять дней – линии рядности, пешеходные переходы, стоп-линии, стрелы, дублирующие дорожные знаки и разметку остановок общественного транспорта.

Ранее Бирюков заявил, что специалисты городских служб Москвы подготовили более 70% жилых домов и столько же объектов социальной сферы к новому отопительному сезону. По его словам, объекты социальной сферы и объекты жилья должны быть готовы к зиме 1 сентября. Объекты большой энергетики, в частности 13 ТЭЦ и порядка 200 больших, средних, малых котельных по городу, должны быть готовы к 25 сентября к отопительному сезону, то есть к пуску тепла.