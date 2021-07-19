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Город

19:55

Возле станции метро "Текстильщики" начнется ремонт путепровода

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На юго-востоке Москвы начнут реконструировать путепровод "Текстильщики-1". Из-за этого в районе станции метро "Текстильщики" изменится схема движения. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Так, 27 и 30 июля, 1, 5, 7 августа, 21, 24, 27, 30 октября и 2 ноября кратковременно в период с 01:30 до 05:30 перекроют участок Шоссейной улицы", – говорится в сообщении.

Движение на участке Волгоградского проспекта от дома 49, строения 5, до дома 44б, строения 1, будет ограничено с 22 июля 2021 года по 31 января 2022 года. Транспорт сможет передвигаться по трем полосам в каждом направлении.

Ранее сообщалось, что до 29 декабря 2021 года будет перекрыт участок Гольяновского проезда из-за строительства ТПУ "Электрозаводская".

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