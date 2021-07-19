Участок Гольяновского проезда перекрыли до 29 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До 29 декабря 2021 года будет перекрыт участок Гольяновского проезда из-за строительства ТПУ "Электрозаводская". Об этом рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

"С сегодняшнего дня перекрыт участок Гольяновского проезда. Это связано со строительством ТПУ "Электрозаводская", – говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет об участке от дома 3/1, корпуса 6, по Семеновской набережной до дома 7А, корпуса 4, по улице Гольяновская. Также введут перекрытие на участке Гольяновского проезда от дома 7А, корпуса 4, по улице Гольяновская до улицы Госпитальный Вал с 10 января по 28 февраля 2022 года.

Ранее в информационном центре транспортного комплекса Москвы сообщили о перекрытии улицы Летчика Спирина. Она располагается на севере столицы и будет недоступна для машин до 30 сентября в связи с дорожными работами.