Движение ограничат по одной из улиц на севере Москвы с 1 июля

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Движение будет ограничено по одной из улиц на севере Москвы с 1 июля. Об этом сообщается на сайте информационного центра транспортного комплекса столицы.

Уточняется, что речь идет о перекрытиях на улице Летчика Спирина. Причиной станет проведение дорожных работ.

С 1 июля по 30 сентября движение будет круглосуточно ограничено в районе дома 2, корпус 1, строение 3 по Челобитьевскому шоссе. Там частично перекроют одну полосу движения.

Кроме того, с 1 июля по 1 октября будут организованы две полосы движения за счет обустройства временных уширений.

Ранее сообщалось, что на ряде улиц в ЗАО и ЮВАО временно ограничат движение. Изменения будут связаны с инженерными работами и благоустройством территории около станции метро "Авиамоторная".