На ряде улиц в ЗАО и ЮВАО временно ограничат движение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На участке улицы Василия Ботылева от дома 38, строения 2, до дома 47Б до 6 сентября будет круглосуточно ограничено движение из-за инженерных работ. Также движение ограничат в районе дома 47Б на улице Василия Ботылева с 6 по 25 сентября. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того, на Новолучанской улице с 25 сентября по 27 октября будет сложнее проехать от дома 19 до дома 5. А с 27 октября по 17 декабря будет ограничено движение на участке Новорублевской улицы от дома 1 до дома 3.

Из-за строительства транспортно-пересадочного узла около станции метро "Авиамоторная" на нескольких участках Авиамоторной улицы изменится схема движения.

Одна полоса от дома 6, строения 4, на Авиамоторной до дома 13 на Энергетической улице и от дома 12 на Авиамоторной улице до дома 5/16 на шоссе Энтузиастов будет занята с 23 июня по 30 сентября.

В связи с изменениями водителей призывают планировать свой маршрут заранее.

Ранее в Москве восстановили движение на Поварской улице. До этого там произошел прорыв подземных коммуникаций. В районе аварийного участка был перекрыт тротуар и парковочное пространство.