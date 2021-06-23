На ряде улиц в ЗАО и ЮВАО временно ограничат движение

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На участке улицы Василия Ботылева от дома 38, строения 2, до дома 47Б до 6 сентября будет круглосуточно ограничено движение из-за инженерных работ. Также движение ограничат в районе дома 47Б на улице Василия Ботылева с 6 по 25 сентября. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Кроме того, на Новолучанской улице с 25 сентября по 27 октября будет сложнее проехать от дома 19 до дома 5. А с 27 октября по 17 декабря будет ограничено движение на участке Новорублевской улицы от дома 1 до дома 3.
Из-за строительства транспортно-пересадочного узла около станции метро "Авиамоторная" на нескольких участках Авиамоторной улицы изменится схема движения.
Одна полоса от дома 6, строения 4, на Авиамоторной до дома 13 на Энергетической улице и от дома 12 на Авиамоторной улице до дома 5/16 на шоссе Энтузиастов будет занята с 23 июня по 30 сентября.
В связи с изменениями водителей призывают планировать свой маршрут заранее.
Ранее в Москве восстановили движение на Поварской улице. До этого там произошел прорыв подземных коммуникаций. В районе аварийного участка был перекрыт тротуар и парковочное пространство.
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