В Дептрансе рассказали о дорожных перекрытиях в ближайшие выходные в Москве

С 18 по 21 июня Тверская и 1-я Тверская-Ямская улицы будут полностью перекрыты из-за работ по замене асфальта. Также в городе изменилась схема движения на Комсомольской площади. Рассказываем обо всех дорожных ограничениях в ближайшие дни.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения на Тверской

Ближе к полуночи 18 июня движение на участках Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц от Настасьинского переулка до Лесной улицы полностью перекроют. Здесь начнут менять дорожное полотно по бесшовной технологии – сразу по всей ширине проезжей части. Специалисты будут проводить работы с 23:00 18 июня до 05:00 21 июня в круглосуточном режиме.

Кроме того, для автомобилистов закроют некоторые улицы, примыкающие к перекрытым участкам:

Оружейный переулок (от дома 3, строения 1, по Оружейному переулку до Тверской-Ямской улицы);

Садовую-Триумфальную улицу (выезд на 1-ую Тверскую-Ямскую улицу);

1-й Тверской-Ямской переулок (от 2-й Тверской-Ямской улицы до 1-й Тверской-Ямской улицы);

2-й Тверской-Ямской переулок (от 2-й Тверской-Ямской улицы до 1-й Тверской-Ямской улицы);

улицу Чаянова (от 2-й Тверской-Ямской улицы до 1-й Тверской-Ямской улицы);

переулок Александра Невского (от 2-й Тверской-Ямской улицы до 1-й Тверской-Ямской улицы);

улицу Гашека (от 1-й Тверской-Ямской улицы до 1-й Брестской улицы);

улицу Юлиуса Фучика (от 1-й Тверской-Ямской улицы до 1-й Брестской улицы);

площадь Тверская Застава (от дома 66 по 1-й Брестской улице до дома 29, строения 1, по 1-й Тверской-Ямской улице).

Фото: Москва 24

А в пяти переулках у Тверской организуют двустороннее движение:

в Настасьинском переулке (от улицы Малой Дмитровки до Тверской улицы);

в Дегтярном переулке (от улицы Малой Дмитровки до Тверской улицы);

в Старопименовском переулке (от Воротниковского переулка до Тверской улицы);

в Мамоновском переулке (от Трехпрудного переулка до Тверской улицы);

в Благовещенском переулке (от Трехпрудного переулка до Тверской улицы).

Площадь трех вокзалов

Водителям рекомендуется объезжать перекрытия по Садовому и Бульварному кольцу, а также по Малой Дмитровке, улицам Долгоруковской, 1-й и 2-й Брестской, 2-й и 3-й Тверской-Ямской. Также можно проехать через улицу Александра Невского, Большую Грузинскую и по Грузинскому Валу.

На Комсомольской площади с 16 июня изменили схему парковок. Стоянки для автомобилей, расположенные перед Ярославским, Казанским и Ленинградским вокзалами, временно не работают. На площади трех вокзалов меняют схему движения транспорта.

На время закрытия в этом районе появились зоны короткой остановки – там можно припарковаться на пять минут, чтобы высадить или забрать пассажиров. Короткую остановку разрешено сделать у домов 3–5, строения 1, на Краснопрудной улице, у дома 6 по Комсомольской площади и на плоскостной парковке у Ленинградского вокзала на проезде Комсомольской площади.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, в районе дома 6 на Краснопрудной улице сделали оттянутый левый поворот, чтобы безопаснее подъезжать к Ярославскому вокзалу, а в районе Казанского вокзала – бесконфликтный разворот в сторону Краснопрудной улицы.

Инженерные работы

В связи с проведением инженерных работ с 19 июня по 15 августа будет перекрыт боковой проезд Аминьевского шоссе. Автомобилисты не смогут проехать от владения 3А, строения 22, по Очаковскому шоссе до владения 2 по Аминьевскому шоссе.



Фото: transport.mos.ru

Дорожные ограничения будут действовать круглосуточно. Водителям посоветовали учитывать эти изменения при планировании маршрута.

