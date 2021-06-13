Режим работы четырех автобусных маршрутов в Москве изменится с 15 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 15 июня в столице изменится график движения четырех автобусных маршрутов в разных округах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Дептранс.

Так, последний автобус на маршруте №16 будет отправляться от конечной остановки "Беловежская улица" в 00:20 (раньше – в 00:44). Новое правило будет работать для всех дней недели.

Автобус №42 начнет отправляться от конечной остановки "Матвеевское" в 23:30 вместо 23:40 по будням. В выходные дни рейс переносится на 23:55.

Автобусы на маршруте №69 начнут отправляться от конечной остановки "Фили" в 23:20 вместо 00:10 во все дни недели. Изменится и график на маршруте №806 – от конечной остановки "Стадион "Лужники" (южная)" автобусы проследуют в 23:30 вместо 00:06.

Ранее москвичей и гостей столицы предупредили об изменении расписания "Аэроэкспресса" в Шереметьево. График будет скорректирован в связи с проведением плановых железнодорожных работ.

