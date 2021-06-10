Расписание "Аэроэкспресса" в Шереметьево частично изменится в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание поездов "Аэроэкспресса" на Шереметьевском направлении изменится в некоторые дни июня. Об этом сообщает РИА Новости.

"Компания информирует об изменениях в графике движения поездов 12–14, 19–20 и 26–27 июня в связи с проведением плановых работ на железной дороге. Часть рейсов будет отменена", – уточнил перевозчик.

Так, 12–13 июня аэроэкспрессы с Белорусского вокзала до Шереметьево с утра и до 20:05 будут следовать по обычному расписанию. С 20:35 будут отменены все рейсы, кроме выездов в 21:05 и 22:35.

Аналогично будут работать поезда из Шереметьево – по расписанию до 20:15, с последующей отменой рейсов в 20:45 (за исключением рейсов в 21:45 и 23:15).

Аэроэкспрессы 13–14, 20 и 27 июня будут курсировать по стандартному расписанию. При этом рейсы в сторону Шереметьево в 05:35, 06:05 и 06:35, а также поезда из аэропорта в 05:45, 06:15 и 07:15 будут отменены.

С утра 19 июня до 16:35 включительно аэроэкспрессы с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево будут курсировать в соответствии с регулярным графиком. В 17:05 до конца дня все выезды будут отменены, а из аэропорта поезда будут ходить по расписанию до 16:15, с 16:45 до конца дня будут отменены все рейсы. Исключение составляют поезда в 20:15 и 21:45.

26 июня пассажирам в сторону Шереметьево будут доступны рейсы до 20:05, а с 20:35 все поезда отменят. Из Шереметьево поезда будут ходить по графику до 20:15, после чего в 20:45 движение прекратится, останется только рейс в 21:45.

Накануне стало известно об изменении расписания движения ряда электричек Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Корректировка вводится на праздничные дни – с 11 по 15 июня.