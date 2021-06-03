Почти 60 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве фиксируются корректировки в расписании вылетов самолетов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

По данным портала, всего в трех столичных аэропортах задержали и отменили 58 рейсов.

Уточняется, что во Внуково изменили время вылета для 6 самолетов. Еще 26 лайнеров не взлетят вовсе.

В Домодедово известно о задержке 15 вылетов. При этом 2 рейса там отменили.

В свою очередь, в воздушной гавани Шереметьево задержали 5 самолетов. Кроме того, взлет 4 лайнеров был отменен.

Причины изменений в расписании не сообщаются.

Ранее в Москве отменили и задержали почти 40 рейсов. Наибольшее количество корректировок произошло во Внуково. Там отменили 24 вылета. Кроме того, один рейс задержали.

1 июня в Москве задержали и отменили свыше 50 авиарейсов. Наибольшее число корректировок было отмечено в аэропорту Шереметьево.