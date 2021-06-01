Свыше 50 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве фиксируются отмены и задержки авиарейсов. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

Сообщается, что изменения в расписании затронули 53 вылета.

Наибольшее число корректировок отмечено в аэропорту Шереметьево. Там задержали 2 рейса, при этом 33 вылета отменили.

В воздушной гавани Внуково известно об изменении времени вылета 2 рейсов. При этом 6 самолетов не взлетят вовсе.

В Домодедово задержали 4 рейса. Вылеты еще 6 лайнеров были отменены.

Причины изменений в расписании не уточняются.

Ранее стало известно, что Россия возобновит авиасообщение с восемью странами. С 10 июня самолеты будут летать в Австрию, Албанию, Ливан, Венгрию, Маврикий, Люксембург, Хорватию и Марокко.