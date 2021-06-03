Почти 40 рейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий

Изменения в расписании вылетов самолетов отмечаются в Москве.

Сообщается, что в столице задержали и отменили 39 авиарейсов. Такие данные предоставил сервис "Яндекс.Расписания".

В частности, в аэропорту Шереметьево известно об отмене 4 рейсов. Вылет еще одного самолета был задержан.

В воздушной гавани Домодедово задержали 4 рейса. При этом 5 взлетов были отменены.

Наибольшее количество корректировок произошло во Внуково. Там отменили 24 вылета. Кроме того, один рейс задержали.

Причины изменений в расписании неизвестны.

1 июня в Москве задержали и отменили свыше 50 авиарейсов. Наибольшее число корректировок было отмечено в аэропорту Шереметьево.

Ранее стало известно, что Россия возобновит авиасообщение с восемью странами. С 10 июня самолеты будут летать в Австрию, Албанию, Ливан, Венгрию, Маврикий, Люксембург, Хорватию и Марокко.