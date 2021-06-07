Расписание ряда электричек ЦППК изменится с 11 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График движения ряда электричек Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) изменится в праздничные дни – с 11 по 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"Компании ежегодно меняют график движения поездов в связи с изменением пассажиропотока в преддверии Дня России. В расписание некоторых электропоездов внесены дополнительные точечные корректировки", – говорится в сообщении.

Движение будет осуществляться следующим образом: 11 июня электрички будут следовать по расписанию пятницы, 12 июня – по расписанию субботы, 13 и 14 июня – по расписанию воскресенья, 15 июня – по расписанию понедельника.

Кроме того, 14 июня будет назначен дополнительный экспресс № 7030 сообщением Тула-1 – Курский вокзал. Он отправится в 15:25. А 15 июня будет назначен поезд № 7021 Рязань-1 – Казанский вокзал отправлением в 04:10.

Подробную информацию об изменениях графика можно узнать на сайте ЦППК, на станциях и в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

В этом году День России, который отмечается 12 июня, выпадает на субботу, а выходной переносится на понедельник, 14 июня. При этом рабочий день в пятницу, 11 июня, будет сокращен на один час.

Так, третья неделя июня станет единственной короткой за лето.