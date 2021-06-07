Расписание ряда электричек ЦППК изменится с 11 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
График движения ряда электричек Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) изменится в праздничные дни – с 11 по 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
"Компании ежегодно меняют график движения поездов в связи с изменением пассажиропотока в преддверии Дня России. В расписание некоторых электропоездов внесены дополнительные точечные корректировки", – говорится в сообщении.
Движение будет осуществляться следующим образом: 11 июня электрички будут следовать по расписанию пятницы, 12 июня – по расписанию субботы, 13 и 14 июня – по расписанию воскресенья, 15 июня – по расписанию понедельника.
Кроме того, 14 июня будет назначен дополнительный экспресс № 7030 сообщением Тула-1 – Курский вокзал. Он отправится в 15:25. А 15 июня будет назначен поезд № 7021 Рязань-1 – Казанский вокзал отправлением в 04:10.
Подробную информацию об изменениях графика можно узнать на сайте ЦППК, на станциях и в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".
В этом году День России, который отмечается 12 июня, выпадает на субботу, а выходной переносится на понедельник, 14 июня. При этом рабочий день в пятницу, 11 июня, будет сокращен на один час.
Так, третья неделя июня станет единственной короткой за лето.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: