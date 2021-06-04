Названы самые востребованные направления по России в длинные выходные

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В этом году в длинные выходные, которые выпадают на 12, 13 и 14 июня, больше всего перелетов из Москвы запланировано в Симферополь. На это направление продается каждый четвертый билет. Средняя стоимость билетов туда-обратно составляет 11,2 тысячи рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования аналитического центра сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".

На втором месте по популярности находится Сочи. Средняя стоимость билетов туда-обратно составляет 11,7 тысячи рублей. На это направление покупают почти 16% билетов. Третье место занимает Анапа. В этот город приобретается каждый десятый билет, а стоимость перелета в среднем составляет 12,3 тысячи рублей туда-обратно.

Также популярными направлениями для перелетов стали Калининград, Геленджик, Санкт-Петербург, Краснодар, Минеральные Воды, Уфа и Екатеринбург.

В этом году День России, который отмечается 12 июня, выпадает на субботу, а выходной переносится на понедельник, 14 июня. При этом рабочий день в пятницу, 11 июня, будет сокращен на один час. Так, третья неделя июня станет единственной короткой за лето.

Ранее длинные выходные у россиян были с 1 по 10 мая. Соответствующий указ подписал Владимир Путин 23 апреля.