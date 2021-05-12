Треть россиян решила отказаться от летнего отпуска в этом году

Треть россиян в этом году отказалась от идеи летнего отпуска. Исследование проводила компания "Зарплата.ру".

Основной причиной назвали высокие цены на российских курортах, их загруженность, а также желание отдохнуть все-таки за границей, а выбор пока невелик.

19% пожаловались на высокий курс доллара, 16% – на эпидемиологическую ситуацию. На решение многих повлияло и закрытие Турции, которая традиционно пользуется большим спросом летом.

Из тех, кто все-таки берет отпуск, 23% планируют провести его на даче или на природе, 21% – будут путешествовать по России, а 15% – останутся дома. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.