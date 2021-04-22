Кольцо с самым крупным бриллиантом Австралии продали на аукционе в Сиднее

Фото: leonardjoel.com.au

Кольцо с самым крупным бриллиантом Австралии ушло на аукционе в Сиднее за 965 тысяч долларов, сообщает "Мир 24".

Данный камень имеет форму квадрата и весит 25 карат. Он также является самым дорогим драгоценным камнем, когда-либо проданным в стране.

Уточняется, что бриллиант, который оправлен в свадебное кольцо, огранен из алмаза весом 47,961 карата.

"Проданный камень очень редкий, скорее всего, единственный в своем роде. Его размер в 25 карат поражает, к тому же это бриллиант безупречного качества", – поделился глава отдела драгоценностей аукционного дома Хэмиш Шарма.



Предыдущий рекорд принадлежит кольцу с бриллиантом в 17,34 карата. Драгоценность на аукционе Леонарда Джоэла продали за 444 тысячи долларов 19 лет назад.

Ранее самую большую в мире картину The Journey of Humanity ("Путешествие человечества"), написанную на холсте британским художником Сашей Джафри, продали на торгах в Дубае за 62 миллиона долларов.

