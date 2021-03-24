Самую большую в мире картину продали за 62 миллиона долларов

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Самую большую в мире картину The Journey of Humanity ("Путешествие человечества"), написанную на холсте британским художником Сашей Джафри, продали на торгах в Дубае за 62 миллиона долларов. Об этом сообщает газета Khaleej Times.

Автор работал над произведением в Дубае в течение семи месяцев. Площадь полотна можно сравнить с двумя футбольными полями. Предполагалось, что картина будет разделена на 70 частей и распродана на шести аукционах в разных странах.

Известно, что полученные деньги художник направит на благотворительные проекты, такие как ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и другие, занимающиеся помощью детям.

"Мы надеемся спасти жизни 200 миллионов детей и дать им шанс изменить мир... Мы хотим, чтобы у каждого ребенка была возможность получать образование через интернет", – отметил Джафри.

До продажи картина в течение месяца была выставлена в отеле. Владельцем произведения стал Андрэ Абдун, руководитель фирмы, специализирующейся на криптовалюте.

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