Самую большую в мире картину продали за 62 миллиона долларов

Фото: AP Photo/Kamran Jebreili
Самую большую в мире картину The Journey of Humanity ("Путешествие человечества"), написанную на холсте британским художником Сашей Джафри, продали на торгах в Дубае за 62 миллиона долларов. Об этом сообщает газета Khaleej Times.
Автор работал над произведением в Дубае в течение семи месяцев. Площадь полотна можно сравнить с двумя футбольными полями. Предполагалось, что картина будет разделена на 70 частей и распродана на шести аукционах в разных странах.
Известно, что полученные деньги художник направит на благотворительные проекты, такие как ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и другие, занимающиеся помощью детям.
"Мы надеемся спасти жизни 200 миллионов детей и дать им шанс изменить мир... Мы хотим, чтобы у каждого ребенка была возможность получать образование через интернет", – отметил Джафри.
До продажи картина в течение месяца была выставлена в отеле. Владельцем произведения стал Андрэ Абдун, руководитель фирмы, специализирующейся на криптовалюте.
Ранее сообщалось, что вязаную куклу в виде сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса купили на аукционе за 20,3 тысячи долларов. Политик из-за своего внешнего вида на инаугурации президента США Джо Байдена стал героем мемов в соцсетях. Его поза на церемонии рассмешила пользователей по всему миру.
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