Восьмилетний мальчик купил пять квартир на аукционе в Австралии

15:27
Фото: depositphotos/IgorVetushko
Пять квартир выиграл восьмилетний Майкл Хэмден из Австралии во время аукциона по продаже недвижимости. Об этом сообщает Mirror Online.
Ребенок заплатил за выигранный лот с жильем 970 тысяч австралийских долларов (52 миллиона рублей). Чек на оплату ему выписал отец.
Отмечается, что папа-девелопер практически не вмешивался в ход аукциона, позволив сыну самостоятельно конкурировать с другими участниками.
Как рассказывает сам отец Майкла, он хочет передать мальчику свой девелоперский опыт.
"Мне самому бывало трудно торговаться на аукционах. Надеюсь, моему сыну это поможет стать более уверенным в себе", – подчеркнул мужчина.
Агент собственника недвижимости, присутствующий на торгах, рассказал, что никогда ничего подобного не видел и что другие участники аукциона были слегка шокированы.
Приобретенное жилье, которое располагается в пригороде Сиднея, отец и сын планируют отремонтировать и сдавать в аренду.
Ранее стало известно, что первое издание поэмы Александра Пушкина "Бахчисарайский фонтан" выставят на аукционе за 1,8 миллиона рублей. Издание выполнено в кожаном переплете.
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