Восьмилетний мальчик купил пять квартир на аукционе в Австралии

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Пять квартир выиграл восьмилетний Майкл Хэмден из Австралии во время аукциона по продаже недвижимости. Об этом сообщает Mirror Online.

Ребенок заплатил за выигранный лот с жильем 970 тысяч австралийских долларов (52 миллиона рублей). Чек на оплату ему выписал отец.

Отмечается, что папа-девелопер практически не вмешивался в ход аукциона, позволив сыну самостоятельно конкурировать с другими участниками.

Как рассказывает сам отец Майкла, он хочет передать мальчику свой девелоперский опыт.

"Мне самому бывало трудно торговаться на аукционах. Надеюсь, моему сыну это поможет стать более уверенным в себе", – подчеркнул мужчина.

Агент собственника недвижимости, присутствующий на торгах, рассказал, что никогда ничего подобного не видел и что другие участники аукциона были слегка шокированы.

Приобретенное жилье, которое располагается в пригороде Сиднея, отец и сын планируют отремонтировать и сдавать в аренду.

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