На аукционе выставят первое издание поэмы "Бахчисарайский фонтан" за 1,8 млн руб

Фото: В. Тропинин. Портрет Александра Сергеевича Пушкина . 1827 год
На аукцион выставят первое издание поэмы Александра Пушкина "Бахчисарайский фонтан" за 1,8 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на аукционный дом "Литфонд".
"Потертости на уголках, трещины на корешке, пятно на первых листах, росчерки карандашом на свободном листе нахзаца, блок преимущественно чистый. На свободном листе форзаца и первом листе блока владельческая подпись и дата: "К. Бестужева", "1824 - VI/25", – говорится в описании лота.
Уточняется, что издание выполнено в кожаном переплете. Также в нем имеется предисловие князя Вяземского и выписка из "Путешествия по Тавриде" Ивана Муравьева-Апостола.
Аукцион состоится 8 августа. На торгах будут представлены автографы, рукописи, редкие книги, открытки, фотографии, географические карты и многое другое. Всего – 345 лотов на общую сумму около 30 миллионов рублей.
Ранее в Москве на аукционе продали письмо Иосифа Бродского за 2,2 миллиона рублей. Отмечается, что лот стал "хитом торгов".
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