Гитару Курта Кобейна продали за рекордную сумму

Фото: EPA/TASS/ETIENNE LAURENT

Гитара создателя группы Nirvana Курта Кобейна была продана на аукционе в США за рекордную сумму. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте аукционного дома Juliens Auctions.

Известно, что гитара была задействована в одном из самых известных концертов группы Nirvana – MTV Unplugged In New York. Выступление состоялось в 1993 году.

В сообщении аукционного дома говорится, что музыкальный инструмент был продан за рекордную сумму в 6 миллионов долларов.

"Новый мировой рекорд для гитары!", – подтвердили в Juliens Auctions.

Отмечается, что изначальная стоимость гитары оценивалась в 1-2 миллиона долларов. При этом к инструменту прилагался оригинальный кейс.

На аукционе также был продан кардиган, в котором Кобейн выступал на концерте MTV Unplugged In New York. Стоимость лота составила рекордную сумму в 334 тысячи долларов. Кроме того, за 340 тысяч долларов ушла с молотка гитара Fender Mustang, на которой Кобейн играл во время тура In Utero.

Ранее кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за рекордную сумму. Сообщалось, что стоимость лота составила 560 тысяч долларов.