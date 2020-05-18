Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за 560 тысяч долларов

Игровую обувь Майкла Джордана продали за 560 тысяч долларов

Кроссовки легендарного баскетболиста клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Chicago Bulls Майкла Джордана продали на аукционе за 560 тысяч долларов, сообщает "Вечерняя Москва".

Это новый рекорд стоимости одной пары кроссовок. Начальная стоимость кроссовок Джордана, выставленная на аукционе, равнялась 100 тысячам долларов.

Победитель торгов стал обладателем Nike Air Jordan 1. Эти кроссовки изготовлялись на заказ к сезону-1984/85. Выполнены они в трех цветах – красном, черном и белом.

Обувь Майкла Джордана не в первый раз продают на аукционе – в 2014 году с молотка ушли кроссовки стоимостью более 33 тысяч долларов. В 2015 году за 71,5 тысячи долларов продали первую пару кроссовок, в которых баскетболист выступил в NBA. В 2017 году за его обувь выручили 190 тысяч долларов.