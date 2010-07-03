Первое издание "Евгения Онегина" выставят на торги

Фото: сайт аукционного дома "Литфонд"

Первое издание "Евгения Онегина" Александра Пушкина выставят на торги в Москве с начальной ценой 4,5 миллиона рублей, сообщается на сайте аукционного дома "Литфонд". Аукцион стартует 12 декабря.

Отмечается, что выставленную книгу издали еще при жизни писателя. Она обладает коллекционной ценностью музейного уровня. Издание печаталось отдельными главами по мере их написания на протяжении семи лет.

В частности, первая глава романа вышла в свет в феврале 1825 года, а последняя – в январе 1832 года. Каждая продавалась по пять рублей, а книжка с четвертой и пятой главами стоила 10 рублей.

К 1829 году тиражи первой и второй глав полностью разошлись, и Пушкину пришлось выпустить их второе издание.

"В 1833 году оставались достаточное количество нераспроданных экземпляров последних глав поэмы и почти полные тиражи второго издания первых ее двух глав. Все они, вероятно, были уничтожены Александром Смирдиным после выпуска им полного текста "Евгения Онегина" в одной книге", – говорится в сообщении.

Летом первое издание романа в стихах "Евгений Онегин" было продано на аукционе Christie's за 467 тысяч фунтов стерлингов. Аукционный дом отметил, что этот лот был интересен вошедшим в комплект изданием первой главы романа в оригинальном переплете.

По данным экспертов, цена превысила заявленную оценку в четыре раза. Предварительно издание оценивалось в 120–160 тысяч фунтов стерлингов.

Первое издание "Героя нашего времени" 1840 года выставят на торги в "Литфонде" в феврале. Лот предварительно оценивали более чем в три миллиона рублей. Специалисты говорили, что этот лот − большая редкость. Первое издание романа было напечатано в типографии Ильи Глазунова в Санкт-Петербурге в 1840 году.

