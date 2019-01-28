Первое издание "Героя нашего времени" выставят на торги в Москве

Первое издание "Героя нашего времени" Михаила Лермонтова 1840 года выставят на торги в "Литфонде" в феврале. Лот предварительно оценили в 3,3−3,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба аукционного дома.

Эксперты "Литфонда" подчеркнули, что этот лот − большая редкость. Первое издание романа было напечатано в типографии Ильи Глазунова в Санкт-Петербурге в 1840 году. Оно вышло в двух томах.

Два добротных полукожаных переплета находятся в хорошей сохранности, уточнили представители аукционного дома. Они также отметили потертости переплетов и небольшие трещины в нижней части корешков книг. "Страницы с большими полями, блоки чистые", − сказано в описании лота.

Как пояснили в пресс-службе, речь идет не только об одном из самых известных произведений русской классики, но и о первом отдельном издании прозы Лермонтова. В "Литфонде" напомнили, что писатель начал работу над "Героем нашего времени" в 1837 году, находясь в ссылке на Кавказе. Первое отдельное издание увидело свет в 1840, второе появилось год спустя, а третье вышло уже после смерти автора.

Ранее сообщалось, что прижизненный портрет поэтессы Анны Ахматовой продали на аукционе за 65 тысяч рублей. Художник Александр Тышлер выполнил эту портретную зарисовку графитным карандашом на бумаге в 1943 году. Отмечается, что стартовая цена портрета на торгах составляла всего рубль.