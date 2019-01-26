Прижизненный портрет Ахматовой продали за 65 тысяч рублей

Иллюстрация: портрет А.А.Ахматовой А.Г.Тышлера

Портретную зарисовку поэтессы Анны Ахматовой работы Александра Тышлера продали за 65 тысяч рублей. Изначальная цена портрета на аукционе была 1 рубль, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу аукционного дома "Литфонд" Сергея Бурмистрова.

Работа 1943 года выполнена графитным карандашом на бумаге. Ее размер составляет 22 на 17,5 сантиметра. Он относится к циклу портретных зарисовок поэтессы, которые художник Александр Тышлер написал с натуры.

Ранее "Лифонд" объявил о проведении аукциона современного искусства, в котором могут поучаствовать и любители, и профессионалы. Кроме того, на торги выставили редкий платок в память о победе в Великой Отечественной войне.