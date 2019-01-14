Художники-любители почаствуют в аукционе современного искусства в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ольга Андреева

Сбор предметов современного искусства, участие в котором могут принять не только профессионалы, начал аукционный дом "Литфонд". Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Выставить на аукцион современного искусства предметы живописи, графики, скульптуры, фотографии смогут все, вне зависимости от наличия художественного образования и опыта выставочной деятельности.

"Только художественный рынок создает новые имена и назначает цены на их работы. Приглашаем вас стать новыми звездами художественного Олимпа!"– сказано в сообщении.

Важными критериями отбора станут новизна взглядов и художественных особенностей, а также нестандартные подходы и яркое художественное мышление.

В начале января в столице открылась ретроспектива лидера нонконформизма Оскара Рабина. Выставка заработала к 40 дням с момента смерти художника.