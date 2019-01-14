Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14 января, 23:31

Художники-любители почаствуют в аукционе современного искусства в Москве

культура

14 января, 23:31

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ольга Андреева

Сбор предметов современного искусства, участие в котором могут принять не только профессионалы, начал аукционный дом "Литфонд". Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Выставить на аукцион современного искусства предметы живописи, графики, скульптуры, фотографии смогут все, вне зависимости от наличия художественного образования и опыта выставочной деятельности.

"Только художественный рынок создает новые имена и назначает цены на их работы. Приглашаем вас стать новыми звездами художественного Олимпа!"– сказано в сообщении.

Важными критериями отбора станут новизна взглядов и художественных особенностей, а также нестандартные подходы и яркое художественное мышление.

В начале января в столице открылась ретроспектива лидера нонконформизма Оскара Рабина. Выставка заработала к 40 дням с момента смерти художника.

культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика