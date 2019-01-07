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07:20

Ретроспектива художника Оскара Рабина открылась в Москве

культура выставки

07:20

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Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Мультимедиа Арт Музей собрал из частных коллекций лучшие работы лидера нонконформизма Оскара Рабина, говорится в пресс-релизе ММАМ.

Выставка-ретроспектива открылась к 40 дням с момента смерти художника. На ней представлены более 80 работ организатора легендарной "бульдозерной выставки".

Они занимают весь пятый этаж здания и позволяют посетителям охватить единым взглядом драматичный путь лидера Лианозовской группы.

Помимо традиционных бараков, железнодорожных путей и окраин на выставке можно увидеть натюрморты ("Скрипка и ромашки", 1971; "Лампа и платок", 1974) и религиозные сюжеты ("Спас над толстыми трубами", 1961).

Российский и французский художник умер 8 ноября в возрасте 90 лет. Рабин скончался во Флоренции накануне выставки в Русской академии итальянского города.

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