Гид по актуальному искусству: 5 главных выставок

Пять выставок, которые нельзя пропустить, если вы следите за современным искусством (или хотя бы делаете вид). Стоит поторопиться, практически все они закрываются в конце января.

"Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех" в Новой Третьяковке

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Можно назвать как минимум три причины, по которым эту выставку обязательно нужно увидеть всем, даже тем, кто не слишком увлечен современным искусством. Во-первых, Илья Кабаков – живой классик, самый успешный, продаваемый и признанный в мире среди российских художников. Его выставки проходят по всей планете – от Нью-Йорка до Мехико и Парижа, да и нынешняя экспозиция перед Третьяковкой была показана в лондонской галерее Тейт и Эрмитаже. Поводом стал юбилей мэтра – осенью ему исполнилось 85, так что экспозиция в сжатом виде рассказывает и показывает все, что вам нужно знать о его творчестве. Из разных музеев и частных коллекций собрали хрестоматийные инсталляции и картины – от "Человека, улетевшего в космос из своей комнаты", символа творческой свободы, важного для всего поколения шестидесятников, до романтичной серии с ангелами. Причина номер два – отлично выстроенная экспозиция с заданным маршрутом, который проводит через все этапы, темы и смыслы. Кабаков считается изобретателем жанра "тотальной инсталляции" – особого пространства, которое погружает зрителя в себя, превращая в соучастника. Так вот выставка вся построена как "тотальная инсталляция", и это стоит испытать. Ну и третье – на выставку привезли рекордно дорогого "Жука", десять лет назад проданного на аукционе Phillips за $5,8 миллиона. Когда еще вы такое увидите.

Новая Третьяковка, Крымский Вал, 10

До 13 января

Взрослый билет – 300 рублей, льготный – 150, дети до 18 – бесплатно

"Оскар Рабин. Hommage" в Мультимедиа Арт Музее

Оскар Рабин. Неправда. 1975. Холст, масло

Оскар Рабин – еще одно ключевое имя для советского живописного андеграунда. Глава неформальной "лианозовской группы" (в бараке в Лианозово, где он жил с семьей, собирались художники и поэты, а потом и первые коллекционеры неофициального искусства), организатор легендарной "бульдозерной выставки", устроенной на пустыре в Беляево и раздавленной поливальными машинами и бульдозерами. Рабина выгоняли из художественного института, обвиняли в тунеядстве, в конце концов, выпустив по гостевой визе во Францию, лишили советского гражданства. И только десять лет назад вернули российский паспорт и устроили выставки в Пушкинском музее и Третьяковке. Его картины легко узнаются: бараки, одинокие фонари, обрывки советских газет, водка-селедка – все, что окружало его в советской действительности, а позже в Париже – букинисты на набережной и все те же темные цвета и щемящая интонация. Выставку подготовили за месяц (в музейном мире такого не бывает), чтобы почтить память ушедшего в ноябре художника. В экспозиции – работы из частных собраний, в которых как раз и хранится основной массив его картин.

МАММ, Остоженка, 16

19 декабря-17 февраля

Взрослый билет – 500 рублей, льготный – 50-250, дошкольники – бесплатно

Вим Дельвуа в гелерее Гари Татинцяна

Нью-йоркский галерист с советским бэкграундом Гари Татинцян регулярно привозит в московскую галерею модных западных звезд разной величины. Сейчас здесь "дают" Вима Дельвуа – бельгийского художника, скандально прославившегося свиной арт-фермой под Пекином, где животных, спасенных со скотобоен, холили-лелеяли и украшали татуировками. Красивыми они доживали свой век, а после становились экспонатами галерей и частных коллекций (самая дорогая – "Жозефина" – ушла с аукциона почти за 200 тысяч фунтов). На нынешней выставке свиньи тоже есть, как и другие работы Дельвуа из разных серий – Maserati 450, покрытый персидским орнаментом (чем не ковер-самолет), бетономешалка, превращенная в готический собор, совсем новые мраморные барельефы со сценами из компьютерной игры Counter-Strike. Центральный экспонат – "Клоака", которая имитирует работу пищеварительной системы человека. Специально для московской выставки художник почему-то сделал веганский вариант.

Галерея Гари Татинцяна, Серебряническая набережная, 19

До 9 февраля

Бесплатно

"Владимир Дубосарский, Владимир Потапов. Все палитры попадают в рай" на Винзаводе

Выставка о том, что происходит с классической живописью на холсте в конце 2010-х, когда уже давно необязательно уметь рисовать, чтобы называться художником. Или о том, как в живописи исчезают правила, ее основой становится фотография, ее поверхность живет обособленной жизнью, покрываясь слоями акрила, как давно прошедшие события обрастают воспоминаниями. Или о том, что актуальное искусство не всегда радикально и эпатажно, а перенесенные на холст размышления художника могут быть и глубокими, и визуально приятными, и интуитивно понятными одновременно. Участник распавшегося не так давно самого успешного дуэта нулевых Владимир Дубосарский среди прочего показывает новую оригинальную серию "Фактуры" – набор автопортретов в виде покрытых краской отпечатков собственного полуобнаженного тела.

Центр современного искусства Винзавод, 4-й Сыромятнический переулок, 1/8, Цех Белого

До 20 января

Взрослый билет – 250 рублей, льготный – 100-150 рублей

"Марсель Бротарс. Поэзия и образы" в "Гараже"

Выставка, отправляясь на которую, стоит подготовиться и прочесть что-нибудь об авторе и его идеях, чтобы не было диссонанса между официальным обещанием "первой ретроспективы бельгийского концептуалиста-классика" и представленными объектами – нагромождением яичной скорлупы и ракушек от съеденных мидий, комнат с пальмами и интервью с кошкой (оно звучит в наушниках, автор на разные лады задает зверю вопросы о творчестве и получает в ответ неизменное "мяу"). Художником Бротарс стал в 40 лет. До этого был не особо успешным поэтом, подрабатывал журналистикой и снимал документальные фильмы. Первым художественным объектом стал нераспроданный тираж поэтических сборников, которые он залил гипсом и принес в галерею, а они вдруг стали продаваться. Оставшиеся 12 лет до смерти он придумывал все новые ходы и принял участие в доброй сотне заметных выставок. В работах Бротарса много иронии и каламбуров, он смеется над музеями (например, проецируя изображения известных шедевров на крышку транспортировочного ящика) и над самим собой (заранее соорудив себе надгробие с главными символами из работ). Словом, если вы способны придумать дюжину смыслов для резинового сапога и видите связь между золотым слитком и малярным валиком – вам сюда.

Музей современного искусства "Гараж", Крымский Вал, 9, строение 32

До 3 февраля

Взрослый билет – 500 рублей, льготный – 150-250, дети до 10 лет – бесплатно

Ирина Осипова