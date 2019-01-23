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12:21

Памятный платок с золотым профилем Сталина продадут на аукционе в Москве

культура

12:21

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Фото: www.litfund.ru

Редкий платок в память о победе в Великой Отечественной войне выставят на торги в Москве. Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома "Литфонд". Лот оценили в 35–36 тысяч рублей.

"Редкость! Декоративный памятный платок "Наше дело правое. Мы победили. Победителям – слава! 1941–1945", – сказано в сообщении "Литфонда". Уточняется, что памятный платок изготовили на Трехгорной мануфактуре во второй половине 1940-х годов. Размеры платка без рамы – 75 на 75 сантиметров. Он находится в хорошем состоянии, добавили эксперты "Литфонда".

Как пояснили в пресс-службе аукционного дома, после войны такие памятные платки вручались бойцам Красной Армии в качестве награды. "В центре композиции расположен золотой профиль Иосифа Сталина в обрамлении венка из дубовых листьев. Над ним – фигуры рабочего, красноармейца и колхозницы", – говорится в описании лота. Эксперты отметили, что платок богато украшен изображениями гвардейской ленты, ордена "Победа", а также розами, лавровыми листьями и всполохами салюта.

Ранее сообщалось, что "Литфонд" выставит прижизненный портрет Анны Ахматовой на торги за рубль. Рисунок 1943 года выполнен графитным карандашом на бумаге. Он относится к циклу портретных зарисовок поэтессы, которые художник Александр Тышлер написал с натуры.

культура

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