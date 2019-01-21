Прижизненный портрет Ахматовой выставят на торги за рубль

Фото: портрет А.А.Ахматовой А.Г.Тышлера

Портретную зарисовку поэтессы Анны Ахматовой работы Александра Тышлера выставят на аукционе в "Литфонде". Ее предварительная стоимость оценена в один рубль, сообщает пресс-служба аукционного дома.

Работа 1943 года выполнена графитным карандашом на бумаге. Ее размер составляет 22 на 17,5 сантиметра. "Справа внизу под изображением авторская подпись и дата: "А.Тышлер 1943 М", – сказано в сообщении.

Рисунок, о котором идет речь, относится к небольшому циклу живых портретных зарисовок поэтессы, которые Тышлер исполнил с натуры.

Ранее Лифонд объявил о проведении аукциона современного искусства, в котором могут поучаствовать и любители, и профессионалы. Выставить на торги предметы живописи, графики, скульптуры, фотографии смогут все, вне зависимости от наличия художественного образования и опыта выставочной деятельности.