Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:54

Первое издание "Евгения Онегина" продали на аукционе Christie's вчетверо дороже

культура

15:54

Поделиться в социальных сетях:

Фото: twitter.com/buro24_7

Первое издание романа в стихах "Евгений Онегин" было продано на аукционе Christie's за 467 тысяч фунтов стерлингов. Аукционный дом отметил, что этот лот был интересен вошедшим в комплект изданием первой главы романа в оригинальном переплете, передает "Интерфакс".

По данным экспертов, цена превысила заявленную оценку в четыре раза. Предварительно издание оценивалось в 120-160 тысяч фунтов стерлингов.

На торги были выставлены более 120 редких печатных изданий русских писателей из частной европейской коллекции.

Первое издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" было оценено в 70-90 тысяч фунтов стерлингов. Его продали за 175 тысяч фунтов. Одними из предыдущих владельцев были князья Воронцовы. Это подтверждает соответствующая монограмма. Первое издание поэмы "Руслан и Людмила" продали за 143,7 тысячи фунтов стерлингов при оценке в 50-80 тысяч фунтов.

Ранее сообщалось, что первое издание "Героя нашего времени" 1840 года выставят на торги в "Литфонде" в феврале. Лот предварительно оценивали более чем в 3 миллиона рублей. Специалисты говорили, что этот лот − большая редкость. Первое издание романа было напечатано в типографии Ильи Глазунова в Санкт-Петербурге в 1840 году.

Читайте также

культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика