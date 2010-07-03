Первое издание "Евгения Онегина" продали на аукционе Christie's вчетверо дороже

Первое издание романа в стихах "Евгений Онегин" было продано на аукционе Christie's за 467 тысяч фунтов стерлингов. Аукционный дом отметил, что этот лот был интересен вошедшим в комплект изданием первой главы романа в оригинальном переплете, передает "Интерфакс".
По данным экспертов, цена превысила заявленную оценку в четыре раза. Предварительно издание оценивалось в 120-160 тысяч фунтов стерлингов.
На торги были выставлены более 120 редких печатных изданий русских писателей из частной европейской коллекции.
Первое издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" было оценено в 70-90 тысяч фунтов стерлингов. Его продали за 175 тысяч фунтов. Одними из предыдущих владельцев были князья Воронцовы. Это подтверждает соответствующая монограмма. Первое издание поэмы "Руслан и Людмила" продали за 143,7 тысячи фунтов стерлингов при оценке в 50-80 тысяч фунтов.
Ранее сообщалось, что первое издание "Героя нашего времени" 1840 года выставят на торги в "Литфонде" в феврале. Лот предварительно оценивали более чем в 3 миллиона рублей. Специалисты говорили, что этот лот − большая редкость. Первое издание романа было напечатано в типографии Ильи Глазунова в Санкт-Петербурге в 1840 году.
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