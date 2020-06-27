В Москве продали письмо Иосифа Бродского за 2,2 млн рублей

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве на аукционе продали письмо Иосифа Бродского за 2,2 миллиона рублей. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу аукционного дома "В Никитском".

Отмечается, что письмо Бродского стало "хитом торгов".

"Уход рукописного письма Иосифа Бродского, адресованного Татьяне Румянцевой, которое поэт написал в 1967 году (лот номер 343)", – сообщили в пресс-службе.

Известно, что письмо было продано за 2,2 миллиона рублей. При этом изначальная стоимость лота составляла 800 тысяч рублей.

Кроме того, на аукционе был продан автограф писателя и художника Алексея Ремизова журналисту и публицисту Александру Глинке за 120 тысяч рублей. Торги прошли и за автограф поэта Бориса Пастернака писателю Эмилию Миндлину.

На аукционе также был реализован автограф президента России Владимира Путина. Его стартовая стоимость составляла 90 тысяч рублей.

Ранее гитару Курта Кобейна продали за рекордную сумму. Сообщалось, что музыкальный инструмент ушел с молотка за 6 миллионов долларов.