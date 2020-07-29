Место с последней картины Ван Гога найдено во Франции

Во Франции нашли место, запечатленное Ван Гогом на его последней картине, передает телеканал Москва 24.

Речь идет о работе "Корни деревьев" 1890 года. Выяснилось, что изображенное на полотне место находится во французской деревне Овер-сюр-Уаз. Там художник провел последние месяцы жизни.

Открытие сделал научный руководитель Института Ван Гога. Он нашел открытку 1900-х годов и сопоставил склон холма на ней с "Корнями деревьев" постимпрессиониста.

В январе ведущие специалисты установили подлинность необычного автопортрета Ван Гога. Картина была написана в 1889 году и почти спустя 20 лет – в 1910 году – попала в коллекцию Национального музея искусства, архитектуры и дизайна в Осло.

Эксперты не признавали происхождение полотна: их насторожило отсутствие истории и несоответствие стилю и палитре Ван Гога. Для того чтобы определить происхождение портрета, в музее обратились к специалистам из музея художника в Амстердаме.