Место с последней картины Ван Гога найдено во Франции
Во Франции нашли место, запечатленное Ван Гогом на его последней картине, передает телеканал Москва 24.
Речь идет о работе "Корни деревьев" 1890 года. Выяснилось, что изображенное на полотне место находится во французской деревне Овер-сюр-Уаз. Там художник провел последние месяцы жизни.
Открытие сделал научный руководитель Института Ван Гога. Он нашел открытку 1900-х годов и сопоставил склон холма на ней с "Корнями деревьев" постимпрессиониста.
В январе ведущие специалисты установили подлинность необычного автопортрета Ван Гога. Картина была написана в 1889 году и почти спустя 20 лет – в 1910 году – попала в коллекцию Национального музея искусства, архитектуры и дизайна в Осло.
Эксперты не признавали происхождение полотна: их насторожило отсутствие истории и несоответствие стилю и палитре Ван Гога. Для того чтобы определить происхождение портрета, в музее обратились к специалистам из музея художника в Амстердаме.
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