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В мире

20 января, 17:55

Эксперты установили подлинность необычного автопортрета Ван Гога

культура за рубежом

Фото: samling.nasjonalmuseet.no

Ведущие специалисты по творчеству Ван Гога решили, что автором "странного портрета" все же был сам голландский мастер. Об этом сообщает издание Artnet.

Картина была написана в 1889 году и почти спустя 20 лет – в 1910 году – попала в коллекцию Национального музея искусства, архитектуры и дизайна в Осло. Эксперты не признавали происхождение полотна – их насторожило отсутствие истории и несоответствие стилю и палитре Ван Гога.

Для того чтобы определить происхождение портрета, в музее обратились к специалистам из музея художника в Амстердаме. Экспертиза стартовала в 2014 году, и лишь спустя несколько лет последние сомнения в авторстве отпали.

Исследователи проверили корреспонденцию художника и установили, что, скорее всего, Ван Гог писал брату из психиатрической больницы, куда попал в 1989 году, именно о странном портрете. На основе этих данных искусствоведы сделали вывод, что это единственная картина, про которую точно известно, что писалась она на фоне психиатрического диагноза.

За свой творческий путь Винсент Ван Гог создал более 2 тысяч произведений искусства – причем как картины, так и рисунки с эскизами.

Год назад сообщалось, что в Нидерландах обнаружили ранее неизвестную картину Ван Гога. На полотне изображено питейное заведение. Подлинность полотна пока не подтверждена, но и стиль, и подпись могут указывать на причастность голландца к работе.

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