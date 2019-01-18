В Нидерландах нашлась неизвестная картина Ван Гога

Музейный дом Ван Гога в городе Дренте, возможно, стал обладателем неизвестной картины художника, стоимостью в десятки миллионов евро. Такую новость сообщил телеканал RTV Drenthe.
Картину, на которой изображено помещение местного питейного заведения, в музей передала 92-летняя жительница Гааги.
По словам экспертов, стиль полотна очень похож на Ван Гога. На одном из столов изображен бокал с пивом, популярным как раз в Гааге. Есть и другое доказательство авторства художника. В углу картины найдена подпись "Винсент".
Отмечается, что само полотно несколько пострадало за те годы, пока картина считалась семейной реликвией и передавалась по наследству.
Сообщается, что на установление подлинности полотна может уйти целый год. В течение этого времени произведение искусства будет скрыто от посторонних глаз и храниться в сейфе. Посетителям музея представят лишь копию.
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