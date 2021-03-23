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В мире

09:26

Глава Twitter продал свой первый твит за 2,9 млн долларов

за рубежом

Фото: Twitter

Глава Twitter Джек Дорси продал на аукционе Valuables свой первый твит за 2,9 миллиона долларов, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Победителем торгов стал гендиректор компании Bridge Oracle Хакан Эстави, который смог приобрести первое сообщение Дорси в виде виртуального актива – так называемого невзаимозаменяемого токена (NFT) – за 2 миллиона 915 тысяч 835 долларов. Начальная сумма торгов составляла 2,5 миллиона долларов.

Речь идет о твите от 21 марта 2006 года, содержащем фразу "Просто настраиваю свой twttr".

По словам главы Twitter, вырученные с продажи средства будут направлены в благотворительный фонд GiveDirectly для помощи странам Африки в борьбе с пандемией COVID-19 и других гуманитарных целей.

Ранее сообщалось, что на аукционе появятся картины робота-гуманоида Софии, которая создала свои произведения в сотрудничестве с итальянским цифровым художником Андреа Боначето. Робот объединил элементы из портретов художника, истории искусства и собственных рисунков или картин на различных поверхностях.

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