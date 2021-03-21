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Экс-президент США Дональд Трамп создаст собственную социальную сеть, рассчитывая таким образом вернуться в медиапространство через два-три месяца, сообщил его советник Джейсон Миллер телеканалу Fox News.

По его словам, это будет крупная соцсеть с десятками миллионов зарегистрированных пользователей.

Ранее Трамп уже допускал возможность создания собственного сайта. Тогда же бывший президент раскритиковал Twitter и назвал его скучным.

Twitter, Facebook, Instagram и другие соцсети заблокировали аккаунты Трампа на разное время после ряда его высказываний после поражения на президентских выборах и штурма Капитолия. Сервис микроблогов при этом закрыл аккаунт экс-главы государства на бессрочный период.