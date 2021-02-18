Гейтс выразил уверенность в разблокировке аккаунтов Трампа в соцсетях

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Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что социальные сети будут вынуждены разблокировать аккаунты экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Я думаю, что в какой-то момент ему, вероятно, разрешат вернуться, и, вероятно, следует разрешить вернуться", – заявил бизнесмен.

По мнению Гейтса, на этот процесс не повлияют заявления о подстрекательствах Трампа к штурму Капитолия.

Twitter, Facebook, Instagram и другие соцсети заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа на разное время. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал данное решение "цифровым тоталитаризмом".

