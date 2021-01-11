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В мире

13:25

Акции Twitter обрушились после блокировки аккаунта Дональда Трампа

за рубежом

Фото: ТАСС/Brynn Anderson/AP

В понедельник, 11 января, акции компании Twitter на предварительных торгах в США обрушились более чем на 8% после блокировки аккаунта действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Как уточняется, по состоянию на 12:44 по московскому времени акции Twitter на предторгах снижались на 7,89%, до 47,42 доллара. Чуть ранее акции снижались в цене на 8,3%.

Соцсеть объявила о блокировке личного аккаунта действующего президента США 9 января. Меры обоснованы риском подстрекательства к насилию. Трамп в свою очередь заявил, что Twitter не заставит его замолчать.

Ситуацию прокомментировал и сын американского лидера Дональд Трамп – младший. В соцсетях он написал, что мир смеется над Америкой, а Мао Цзэдун, Владимир Ленин и Иосиф Сталин "улыбаются" в связи с этим решением.

Крупнейшие соцсети заблокировали Дональда Трампа

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