Сын Трампа отреагировал на блокировку аккаунта отца в "Твиттере"

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Дональд Трамп-младший выступил с заявлением по поводу блокировки аккаунта его отца в Twitter.

В соцсетях он написал, что мир смеется над Америкой, а Мао Цзэдун, Владимир Ленин и Иосиф Сталин "улыбаются" в связи с этим решением.

"Технологические гиганты могут подвергнуть цензуре президента? Свобода слова мертва и контролируется влиятельными левыми", – заявил Трамп-младший.

Он добавил, что его аккаунт в Twitter также вскоре может быть заблокирован.

Соцсеть объявила о блокировке личного аккаунта действующего президента США. Меры обоснованы риском подстрекательства к насилию. Трамп в свою очередь заявил, что Twitter не заставит его замолчать.