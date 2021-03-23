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Культура

17:56

Картину Бэнкси Game changer продали на аукционе за рекордные 23 млн долларов

культура

Фото: AP/Andrew Matthews/PA

Картину британского художника Бэнкси, подаренную им больнице Саутгемптона (Англия) в мае, продали на аукционе за рекордные 16,75 миллиона фунтов (23 миллиона долларов). Об этом свидетельствуют результаты онлайн-торгов произведениями искусства XX века, которые проводит аукционный дом Christie's.

Картина, на которой изображен играющий на полу мальчик, написана в черно-белых тонах. В левой руке ребенок держит фигурку медсестры в маске на лице и развивающемся плаще, которая очень похожа на летящего супергероя. При этом популярные супергерои комиксов – Бэтмен и Человек-паук – лежат в корзине для мусора.

Свою работу Бэнкси назвал Game changer.

Вырученные средства планируется потратить на нужды Национальной службы здравоохранения.

До этого самой дорогой картиной Бэнкси была Devolved Parliament, проданная на аукционе в октябре 2019 года за 9,9 миллиона фунтов (12 миллионов долларов по курсу на тот момент).

Ранее сообщалось, что художник рассчитывал продать Game changer за 3 миллиона фунтов. Бэнкси работал над картиной во время первой волны коронавируса.

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