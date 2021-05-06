Диетолог рассказала, как нормализовать питание после майских праздников

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Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Москвой 24 дала рекомендации, как нормализовать работу желудочно-кишечного тракта после затяжных майских праздников.

"Для начала нужно просто вывести то, что накопилось в кишечнике. Хорошо выводит клетчатка, то есть сырые овощи. Также важно пить как можно больше воды, чтобы как раз выводились продукты распада, а также остатки алкоголя, снизить интоксикацию", – объяснила Елена Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Клетчатка стимулирует работу кишечника и выводит все, что скопилось. Поможет всевозможная зелень, листовые салаты, петрушка, укроп, сельдерей, капуста, морковь в сыром виде, свекла. Также очищению кишечника способствует чернослив и курага. Если кто-то пил в майские, то курага восстановит электролитный баланс.

А уже дальше, по мнению специалиста, можно переходить на щадящее питание. "Переходим на супы-пюре, на слизистые каши, жидкое, теплое и неострое питание. В основном еда должна быть не особо калорийной, потому что калорий мы уже и так получили с лихвой", – добавила диетолог.

На щадящем питании лучше провести примерно два дня, подчеркнула Соломатина, а уже после можно постепенно возвращаться к привычному рациону.

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