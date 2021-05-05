Диетолог назвала безопасную норму потребления мороженого

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова в беседе с Москвой 24 объяснила, какое количество мороженого безопасно для организма человека.
Ранее стало известно, что россияне в 2021 году могут побить рекорд последнего десятилетия по уровню потребления мороженого. По данным Россельхозбанка, к концу года объем потребления десерта может составить 3,1 килограмма на душу населения. Таким образом, за год жители страны съедят 448 тысяч тонн мороженого, подчеркнули в банке.
По словам Кругловой, мороженое нельзя включать в рацион питания ежедневно.
"Это продукт, который содержит и сахар, и жир. Он достаточно калорийный. Рассматривать его нужно как десерт и употреблять в небольшом количестве", – объясняет собеседница Москвы 24.
Круглова напомнила, что в 100 граммах мороженого содержится 10–15 граммов сахара. Этот показатель диетолог назвала достаточно высоким.
"Если вы хотите съесть мороженое, то должны контролировать количество сахара в других продуктах или блюдах. В день, когда вы съели мороженое, также можно уменьшить потребление других традиционных десертов, например конфет и шоколада", – советует специалист.
Круглова добавила, что калорийность мороженого увеличивает добавление в него сиропа или шоколада. Этот фактор также необходимо учитывать при его употреблении, отметила диетолог.
Круглова заметила, что на рынке присутствует мороженое с уменьшенным содержанием сахара и калорий. В пример она привела фруктовый лед, который готовят из соков. В такое мороженое добавляют меньше сахара, чем в традиционные виды, продолжает врач-диетолог.
"Но нужно понимать, что это продукт, который в любом случае какие-то калории содержит. Это не значит, что фруктовый лед можно есть бесконтрольно и в большом количестве", – сказала собеседница Москвы 24.
При этом эксперт заявила, что мороженое нельзя назвать совсем бесполезным продуктом, поскольку в его составе содержатся кальций и полноценный по содержанию аминокислот молочный белок.
Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала, что должно быть на праздничном столе россиян в период длинных выходных. Она отметила, что рацион не стоит перегружать жирными и мясными блюдами, а также алкоголем.
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