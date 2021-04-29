Роскачество выявило отсутствие говядины в одной из марок сливочных сосисок

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Специалисты Роскачества проверили сливочные сосиски отечественных марок, сообщает "Вечерняя Москва".

Всего в исследовании участвовали 20 марок сосисок из Белгородской, Новосибирской и Ярославской областей, Санкт-Петербурга и Москвы. Их проверили по 145 показателям качества и безопасности.

В четверти исследованной продукции обнаружили нарушение показателей безопасности. В одном товаре не оказалось говядины. По ГОСТу при изготовлении сливочных сосисок необходимо использовать не менее 50% говядины, 20% свинины и сливки.

В продукции одной марки нашли клостридии, которые являются возбудителями ботулизма, еще в трех марках нашли превышения по количеству микроорганизмов, что может говорить о несоблюдении условий хранения и указывать на плохое санитарное состояние производства продукции.

Ранее специалисты Роскачества составили антирейтинг импортных вин. Низкие оценки получили красное полусладкое вино "Киндзмараули" и вино сухое белое "Цинандали Dugladze" из Грузии. Кроме того, низкий балл набрала продукция "Броjаница Вранац" (красное полусладкое) из Сербии.