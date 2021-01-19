Роскачество выявило нарушения в питьевой воде 65 торговых марок

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Специалисты Роскачества проверили 206 торговых марок питьевой воды и выявили нарушения в 65 образцах. Об этом говорится на сайте организации.
Как уточняется, проверку проходила различная упакованная вода, произведенная в девяти странах, в том числе продукция 194 торговых марок, произведенных в России. Образцы исследовали по показателям качества, химической безопасности и фальсификации.
"У пяти торговых марок (обнаружены) несоответствия действующему техрегламенту ТР ЕАЭС 044/2017, у 59 торговых марок выявлены признаки фальсифицированной продукции, у одной торговой марки – несоответствия как обязательным требованиям, так и признаки фальсификации", – говорится в сообщении.
Отмечается, что у половины товаров на этикетке была размещена информация, которая может ввести покупателя в заблуждение. Речь об экохарактеристиках, природном происхождении и другом.
"Обнаруженных проблем довольно много, однако в целом исследованная вода безопасна. Большинство нарушений связано с достоверностью маркировки", – уточнили специалисты.
Ранее Роскачество установило, что во всех исследованных образцах бутилированной минеральной воды не было обнаружено превышения содержания тяжелых металлов и опасных веществ. Образцы 32 популярных марок были проверены по 45 показателям химической безопасности, органолептики и достоверности маркировки.
"Доктор 24": "минеральная вода"
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