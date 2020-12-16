Ученые обнаружили лечебное свойство обычной воды

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Обычная питьевая вода подавляет гормон, вызывающий ожирение и диабет, выяснили эксперты из медицинского кампуса Аншутц Колорадского университета США. Они полагают, что потребление воды может стать эффективным средством профилактики и лечения метаболического синдрома. Результаты исследования опубликованы в журнале JCI Insight.

Эксперимент на мышах показал, что фруктоза, которую давали им с водой, стимулировала высвобождение вазопрессина – гормона, связанного с ожирением и диабетом. Гормон в свою очередь запускал реакции, при которых вода сохранялась в виде жира. Это приводило к обезвоживанию животных и их ожирению.

Вазопрессин делал это, работая через особый рецептор – V1b. Исследователи обнаружили, что мыши, лишенные V1b, были полностью защищены от воздействия сахара.

В том случае, когда мыши пили несладкую воду, ожирение удавалось не только остановить, но и уменьшить. Простая вода подавляла рецептор вазопрессина и предотвращала отложение жира.

Полученные результаты объясняют, почему уровень вазопрессина повышен у людей с ожирением и диабетом, а также то, почему люди с метаболическим синдромом часто имеют признаки обезвоживания. Это также объясняет, почему диета с высоким содержанием соли приводит к хроническому обезвоживанию и может вызывать ожирение и диабет.

Исследователи рекомендуют увеличить потребление воды всем, у кого есть признаки метаболического синдрома – высокое кровяное давление, высокий уровень сахара в крови и высокий уровень триглицеридов.

Ранее ученые выяснили, что диетические напитки могут нанести такой же вред сердцу, как и напитки, содержащие сахар. К такому выводу исследователи пришли после проведения эксперимента. В его рамках люди в течение полугода записывали, что они пили.