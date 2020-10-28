Ученые рассказали о вреде диетических напитков

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Ученые выяснили, что диетические напитки могут нанести такой же вред сердцу, как и напитки, содержащие сахар, сообщает "Мир 24".
К такому выводу исследователи пришли после проведения эксперимента. В его рамках люди в течение полугода записывали, что они пили. После этого ученые проверяли эту информацию, в то же время проводя корреляцию между данным аспектом и состоянием сердечно-сосудистой системы испытуемых.
Таким образом исследователи выяснили, что напитки и с сахаром, и с сахарозаменителями повышают риск инсульта и инфаркта на 20% по сравнению с теми, кто пил воду, чай и кофе. В эксперименте приняли участие свыше 100 тысяч человек, он длился 10 лет.
Ученые отметили, что напитки с сахарозаменителями необходимо употреблять в случае намерения снизить потребление калорий. Однако сердечно-сосудистая система не находится под защитой при их употреблении. Исследователи подчеркнули, что они не являются более здоровыми или полезными для организма, чем сладкие напитки.
Ранее ученые доказали, что диета с высоким содержанием жиров может предотвратить развитие сердечной недостаточности. Такие способы употребления еды, по мнению исследователей, стимулируют окисление жирных кислот, что обеспечивает нормальную работу сердца.
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