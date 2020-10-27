Ученые доказали пользу кетогенной диеты при сердечной недостаточности

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Ученые из Медицинских школ Вашингтонского университета и Университета Сент-Луиса доказали, что диета с высоким содержанием жиров, или кетогенная диета может предотвратить развитие сердечной недостаточности, связанной с нарушениями метаболизма. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.

"Наша работа предполагает, что диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов может рассматриваться как лечебное питание при сердечной недостаточности", — приводятся в материале слова руководителя исследования Кайле МакКоммиса.

Уточняется, что для получения метаболической энергии к митохондриям клеток должны вовремя доставляться пируваты (конечный продукт метаболизма глюкозы). Эту роль выполняет белковый комплекс MPC.

Исследователи пришли к выводу, что при сердечной недостаточности снижается экспрессия MPC, а это приводит к нарушению функции сердца. Специалисты отмечают, что такую сердечную недостаточность можно предотвратить или даже обратить вспять, обеспечив кетогенную диету.

Авторы работы предполагают, что эти диеты не усиливают метаболизм сердечных кетоновых тел, а стимулируют окисление жирных кислот, что обеспечивает нормальную работу сердца.

Диетолог Фатма Байсал Юсуф ранее объяснила, что залогом здорового сердца является правильное питание. Она предложила обратить внимание на такие продукты, как чеснок, рыба, орехи. Семена льна также снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Съедать лучше по одной столовой ложке свежемолотых семян льна в день, добавляя их в такие продукты, как йогурт или суп.

Диетолог подчеркнула, что овсяная, ржаная и цельнозерновая мука оказывают благоприятное воздействие на здоровье благодаря витаминам В и Е, а зеленый чай предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний за счет содержания полифенолов.

