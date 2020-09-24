Ученые создали первый в мире атлас клеток сердца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Американские ученые создали первый в мире подробный атлас сердца с указанием почти полумиллиона клеток. Об этом сообщает РИА Новости.
Разработку подготовили эксперты из Медицинского института Говарда Хьюза. Для создания атласа они взяли 14 донорских сердец, которые ранее были заморожены для трансплантации, но не потребовались.
"Чтобы понять, что происходит при различных сердечных заболеваниях, сначала нужно знать, что считать нормальным", – рассказал руководитель исследования, кардиолог-генетик Кристина Сейдман.
По словам специалиста, индивидуальные характеристики каждой сердечной клетки были выявлены методом высокопроизводительного секвинирования. Затем каждую из них нанесли на карту с указанием одной из шести областей органа.
Главным результатом своей работы специалисты назвали выявление высокого клеточного разнообразия в разных частях сердца. Ученые впоследствии рассчитывают расширить базу данных атласа с помощью увеличения географического и расового охвата исследования. Кроме того, они сравнивают наборы белков, которые производятся как в здоровом, так и в больном сердце.
Диетолог Фатма Байсал Юсуф ранее объяснила, что залогом здорового сердца является правильное питание. Она предложила обратить внимание на такие продукты, как чеснок, рыба, орехи.
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