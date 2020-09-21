Эксперты рассказали о продукте, снижающем риск рака и болезней сердца

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Специалисты считают, что снизить риск рака и сердечно-сосудистых заболеваний поможет употребление в пищу коричневого риса, сообщает портал FoodNews.

Зарубежные исследования показали, что селен и магний, которые содержатся в данной крупе, способны предотвратить накопление холестерина в артериях. Также, по словам экспертов, входящие в ее состав антиоксиданты обладают противовоспалительным эффектом.

Диетологи отмечают, что рис также богат белками, минералами и клетчаткой, которые нормализуют работу кишечника, поддерживают нормальный уровень сахара в крови и дают длительное чувство насыщения.

Ранее главный редактор журнала "Школа грибоводства" Александр Хренов рассказал о полезных свойствах грибов шиитаке. По его словам, они богаты витаминами и аминокислотами, благодаря чему у человека укрепляется иммунитет. К полезным свойствам он отнес и противораковый эффект.